В МИД РФ заявили, что Прага не уведомляла Москву об отмене постановлений по недвижимости

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Москва ожидает официальное уведомление в связи с заявлением премьера Чехии Петра Фиала об отмене решения 1970-х годов, по которому СССР в бесплатное пользование предоставлялись земельные участки и недвижимость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.

"Ожидаем официальное уведомление. Требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях", – указано в комментарии Захаровой.

Как отметила официальный представитель МИД, российская сторона неоднократно предлагала провести экспертные консультации по вопросам недвижимости, в ходе которых до этого удалось решать возникавшие трудности.

Захарова отметила, что чешские власти "в запале русофобии" не осознают последствий таких решений. Она пообещала, что Москва примет ответные меры, в том числе с задействованием правовых механизмов.

Накануне стало известно, что Чехия отменила передачу РФ ряда объектов недвижимости в бесплатное пользование. Уточняется, что речь идет постановлениях, которые регулировали передачу недвижимости на 59 участках.

Вместо бесплатного пользования чешские власти предложили договориться посредством договоров аренды или приступить к другим решениям, более выгодным для страны.