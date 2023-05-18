15:20Политика
В МИД РФ заявили, что Прага не уведомляла Москву об отмене постановлений по недвижимости
Фото: 123RF/kusska
Москва ожидает официальное уведомление в связи с заявлением премьера Чехии Петра Фиала об отмене решения 1970-х годов, по которому СССР в бесплатное пользование предоставлялись земельные участки и недвижимость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.
"Ожидаем официальное уведомление. Требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях", – указано в комментарии Захаровой.
Как отметила официальный представитель МИД, российская сторона неоднократно предлагала провести экспертные консультации по вопросам недвижимости, в ходе которых до этого удалось решать возникавшие трудности.
Захарова отметила, что чешские власти "в запале русофобии" не осознают последствий таких решений. Она пообещала, что Москва примет ответные меры, в том числе с задействованием правовых механизмов.
Накануне стало известно, что Чехия отменила передачу РФ ряда объектов недвижимости в бесплатное пользование. Уточняется, что речь идет постановлениях, которые регулировали передачу недвижимости на 59 участках.
Вместо бесплатного пользования чешские власти предложили договориться посредством договоров аренды или приступить к другим решениям, более выгодным для страны.
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