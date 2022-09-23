Недвижимость и активы на 500 млн долларов арестованы за рубежом по требованию ГП РФ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Недвижимость и активы на 500 миллионов долларов арестованы в других странах по требованию российской стороны. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"На текущий момент, несмотря на напряженную международную повестку, Генеральной прокуратурой России обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной полмиллиарда долларов США", – цитирует его РИА Новости.
По словам генерального прокурора, касаемо восстановительных действий, которые предполагают возврат средств, незаконно выведенных из государства, в первую очередь этим должны заняться прокуратура, следователи, оперативные службы, представители финансовой разведки, банковского и фискального контроля.
Ранее стало известно, что власти Финляндии арестовали активы российских бизнесменов Аркадия Воложа, а также Бориса и Аркадия Ротенбергов. Отмечалось, что арестованное имущество не может быть продано без соответствующего разрешения судебного пристава и не подлежит передаче в залог.
До этого Финляндия конфисковала у граждан РФ, подпавших под санкции, имущество на сумму порядка 189 миллионов евро. Россияне лишились как акций и вкладов в кредитных организациях, так и промышленного сырья, автомобилей, вагонов и жилья.
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