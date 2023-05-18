В ГД приняли закон, позволяющий регионам отзывать сенаторов из Совфеда

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Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий регионам досрочно отзывать сенаторов из Совфеда. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты Федерального собрания.

"Сенатор Российской Федерации – представитель от субъекта Российской Федерации может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации", – указано в документе.

Отмечается, что отозвать сенатора из Совфеда допускается через год после назначения, но не позднее чем за три месяца до окончания срока полномочий. При этом окончательное решение будет принимать Совфед. В случае отказа, повторное предложение об отзыве можно будет внести только через полгода.

Соавторами законопроекта выступили Андрей Клишас и Вячеслав Тимченко, а также депутаты от партии "Единая Россия" Павел Крашенинников, Дмитрий Вяткин, Леонид Ивлев, депутат от ЛДПР Алексей Диденко, а также член фракции "Новые люди" Владислав Даванков.

17 мая парламент принял профильный закон во втором чтении.

Ранее в Госдуме одобрили закон, согласно которому в условиях военного положения на определенном участке будет разрешено проводить выборы. Инициативу одобрили в ЦИК РФ, Минобороны и ФСБ.

В рамках действующего законодательства организация выборов государственного и муниципального характеров на территории с действующим военным положением не допускается.