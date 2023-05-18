Европа страдает от украинского конфликта, пока США просто наблюдают за ним – СМИ

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Европа истекает кровью, пока США лишь посылают оружие на Украину и наблюдают за конфликтом издалека. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Как отмечается в статье, ожидалось, что в результате боевых действий мир сплотится, возникнут более тесные трансатлантические связи. Но последствия кризиса по разные стороны Атлантики на практике оказались слишком различны, пишут авторы статьи.

По их мнению, именно Европе опять приходится страдать от конфликта после окончания двух великих войн в прошлом веке. Из-за украинского конфликта Европа оказалась незащищенной, утратив старую систему безопасности, а экономические последствия для нее оказываются катастрофическими из-за инфляции и цен на энергоносители.

При этом Вашингтон лишь выигрывает от конфликта, так как ЕС впадает в энергетическую зависимость от США, пишут авторы.

"Что осталось Европе, так это потеря рабочих мест и скудная промышленность" – резюмируют они.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз хотел бы вкладывать бюджетные средства в граждан Европы, а не в Украину. Однако, по мнению Борреля, у ЕС "нет выбора".