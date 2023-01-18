Правительство Польши может втянуть страну в военное противостояние с Москвой – СМИ

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Правительство Польши может втянуть страну в военный конфликт с Россией. Предположение об этом высказала журналист польского издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

По ее словам, данное противостояние приведет к уничтожению Варшавы.

Журналист отметила, что в настоящее время Польша не является независимым государством, а представляет собой "полигон Запада". Горлицкая предполагает, что целью подобного шага может стать максимальное оттеснение России на восток.

"Мы Висленский регион, наше население – пушечное мясо. Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения", – подчеркнула колумнистка.

Она также обратила внимание, что в случае начала военных действий польским гражданам некуда будет деваться. При этом, по ее оценкам, поляки морально не готовы к конфликту с РФ.

"Для России мы просто никто, но накопление на нашей территории вооружений или военных структур НАТО делает землю целью (возможного удара. – Прим. ред.)", – заключила Горлицкая.

Ранее стало известно, что США начали массовую переброску танков в Восточную Европу. Более тысячи единиц американской бронетехники отправится в Польшу и Литву в рамках политики усиления восточного фланга НАТО.

Сообщается о направлении примерно 1 250 единиц военной техники, включающей в себя танки M-1 Abrams и БМП Bradley.

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