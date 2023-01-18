Названо самое эффективное оружие против обещанных Украине танков Leopard

Фото: DPA/TASSRalph Zwilling

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, какое оружие может быть эффективным против немецких танков Leopard, которые были обещаны Украине со стороны Евросоюза. Об этом он сообщил в беседе с газетой "Московский комсомолец".

"Леопарды 2А4" очень хорошо жгли курды в Сирии при помощи старых советских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) под названием "Малютка", – заявил специалист.

По словам Леонкова, в результате активного противодействия второй армейский корпус турецкой армии отказался от дальнейшего ведения сухопутной операции и перешел к артиллерийским и ракетным обстрелам.

Военный эксперт допустил, что появление дополнительных 200–300 танков у Вооруженных сил Украины представляет определенную опасность, но не поможет кардинально переломить ситуацию на фронте. Боевые машины, скорее всего, будут использованы для контратак под управлением польских специалистов.

Ранее депутат бундестага ФРГ Севим Дагделен заявила, что США оказывают на Германию давление в вопросах поставок танков Украине. По мнению Дагдален, подобное решение стало бы исторической ошибкой.

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