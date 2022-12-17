Польша превратила ОБСЕ в токсичное место – МИД РФ

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ОБСЕ за время председательства Польши превратилась в токсичное место, используемое Варшавой для сведения личных счетов и взвинчивания конфронтации, заявил глава четвертого европейского департамента министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что подчинение международных площадок своим эгоистичным интересам недопустимо.

"Площадка, которая могла помочь преодолеть взаимное недоверие и повысить предсказуемость системы безопасности в Евро-Атлантике, стараниями польского действующего председательства превратилась в крайне токсичное место сведения политических счетов", – сказал Пилипсон.

По его словам, ОБСЕ стала площадкой, где систематически попираются правила и нормы дипломатической этики, а российские и белорусские дипломаты подвергаются обструкции. Пилипсон добавил, что председательство Польши в ОБСЕ является ярким примером негативного выполнения этой роли.

Ранее сейм Польши принял резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. Текст документа содержит утверждения о прямой ответственности России "за крушение самолета "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года и за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года".

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