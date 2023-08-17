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ВСУ терпят поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на различные попытки военного командования украинской армии продвигаться. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, российские военнослужащие уже подошли к Купянску. Похожая ситуация наблюдается под Марьинкой, Лиманом и Авдеевкой.

Соскин отметил, что за два с половиной месяца активных боевых действий руководство Киева не смогло достичь каких-либо результатов. Вместо этого украинская армия оказалась загнанной в тупик, потеряв большую часть вооружений.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об ухудшении ситуации для украинской армии на купянском направлении.

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска вели наступательные действия на купянском направлении и улучшили положение по переднему краю фронта.

Продвижение военных РФ в Харьковской области может стать ударом для Киева – СМИ