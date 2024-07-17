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В столичных магазинах можно найти практически все, новые санкции Евросоюза (ЕС), введенные в 2022 году после начала СВО на Украине, не сработали. Об этом РИА Новости заявила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года живет в Москве.

Она назвала ситуацию в столице очень хорошей. Даже при введенных европейских санкциях, по ее словам, нет никаких изменений с того момента, как она приехала в город в 2022 году.

Ван ден Энде также обратила внимание, что у россиян есть доступ к любым СМИ онлайн, поэтому каждый может получать информацию и видеть позицию со стороны России и Запада. Однако, продолжила журналистка, в западной прессе о России пишут совершенно противоположное.

"В Москве я свободно передвигаюсь, ко мне приезжали в прошлом году гости из Нидерландов, которые удивлялись: "Надо же, можно свободно ездить в метро, и здесь по улицам не расхаживают солдаты". Это про то, как видит ситуацию Запад, и то, что он внушает людям", – рассказала она.

Урегулирование нынешнего кризиса в Европе должно сопровождаться конкретными шагами, в том числе по снятию угроз для России, которые исходят со стороны Запада, сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что нужно навсегда установить первопричины европейского кризиса. Что касается украинского конфликта, то условия мира были изложены Владимиром Путиным, напомнил министр.