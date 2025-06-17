В Госдуме предложили запретить блогерам брать интервью у эскортниц

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме предлагают запретить рекламу эскорт-услуг. Ограничения также затронут блогеров, которые приглашают представителей этой профессии в интервью и подкасты. Однако эксперты задаются вопросам, по каким критериям будет определяться принадлежность к этой сфере.

О внесении изменений в административный кодекс РФ рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационный технологиям и связи Андрей Свинцов. Он сообщил, что этот вопрос обсуждается вместе с Советом блогеров. В рамках поправок в кодекс предлагают запретить популяризацию и рекламу эскорт-услуг. Нарушителям грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей.

При этом Свинцов подчеркнул, что речь идет о предотвращении распространения такого поведения как социального примера. Он также отметил, что если кто-то считает такое поведение допустимым, то это может быть связано с недостатком воспитания, и на это сложно повлиять напрямую. Однако важно не допустить, чтобы такие образы становились нормой.

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина уточнила, что каждый сам выбирает род своей деятельности в рамках уголовного и административного права, однако в случае с эскортом произошла "парадоксальная" подмена понятий. Сейчас эскортом называют не сопровождение первый лиц, а люксовую проституцию.

Рытвина считает, что основная проблема в том, что работники данной сферы дают интервью и участвуют в ток-шоу, тем самым пропагандируя этот образ жизни среди юных девушек. Усложнять регулирование не нужно, достаточно ввести данную поправку, поскольку она охватит и завуалированный эскорт, если он подается как легкий и привлекательный способ заработка. Однако важно, чтобы нормы были четкими и применимыми на практике.

"Поправка в КоАП о запрете пропаганды как минимум убавит желание приглашать таких "героинь" и показывать их жизнь малолетним как эталон", – рассказала газете "Известия" общественный деятель.

Инициативу также поддержала юрист Зинаида Чупрова. Она отметила, что раньше не сталкивалась с контентом на тему эскорта, пока не начала изучать проблему. Эксперт рассказала, что в роликах и подкастах, где участвуют эскортницы, создается иллюзия легкой и красивой жизни без последствий. Подобная инициатива может защитить девушек от ложных ориентиров.

В реальности, напомнила Чупрова, есть немало случаев, которые оборачивались трагедией, особенно при выезде за границу. Юрист подчеркнула, что раньше экспорт предполагал только сопровождение, без какого-либо сексуального контекста. Из-за того, что в реальности эти услуги начали подразумевать именно сексуальные отношения, необходимо четко определить, что имеется в виду под эскорт-услугами.

Однако управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин отнесся к инициативе скептически. Он отметил, что необходимо понять, по каким критериям планируется определять принадлежность к профессии, которая является эвфемизмом для другого рода деятельности. При этом ответственность именно за проституцию уже предусмотрена и административным, и уголовным кодексом.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал фотографии с сотнями роз признаками экспорта. Публикацию подобных снимков Милонов аморальным поступком, который не красит ни девушку, ни ее молодого человека.