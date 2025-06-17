ГД приняла закон о переносе срока оплаты услуг ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, по которому крайний срок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства переносится с 10-го на 15-е число месяца.

Изначально авторы проекта предлагали изменить процесс предоставления данных в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ресурсоснабжающих организаций.

Например, предлагалось отменить обязанность компаний передавать сведения, которую должны предоставлять другие лица. Это касалось данных о производственных и инвестиционных программах лиц, которые поставляют ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг. Правки в этот проект внес комитет ГД по строительству и ЖКХ.

Принятый закон предписывает изменение даты предоставления платежных документов, по которым производится оплата за жилье и коммунальные услуги. Теперь они будут поступать не с 1-го числа месяца, а с 5-го.

Кроме того, через три месяца после официальной публикации закона Федеральная служба судебных приставов РФ должна будет передавать информацию о судебных решениях, которые требуют оплаты задолженности за жилье и коммунальные услуги, в государственную систему жилищно-коммунального хозяйства.

Также в соответствии с законом оператор информационной системы должен будет вносить в ГИС ЖКХ сведения об объектах, подлежащих государственному учету в сфере жилищного фонда. Данные должны включать технические параметры и состояние объектов, а сведения будут взяты из разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, дома блокированной застройки и публикации на портале наш.дом.рф.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Ранее Минстрой РФ предложил увеличить ставки за потребление воды без счетчиков в два раза. В пояснительной записке указано, что в случае, когда в помещении отсутствуют счетчики, стоимость коммунальных услуг рассчитывается с учетом повышающего коэффициента, который равен 1,5. Однако ведомство считает, что этой нормы недостаточно для стимулирования установки приборов учета.