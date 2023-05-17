Генсек ООН отметил значимость продления зерновой сделки

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Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал продление зерновой сделки, отметив значимость этого события.

"Есть значительные, позитивные подвижки. РФ подтвердила продление участия в черноморской инициативе еще на 60 дней. Я приветствую это решение. Продление – это хорошая новость для мира", – передает ТАСС его слова.

В свою очередь, член Совета Федерации Сергей Цеков отметил в беседе с News.ru, что продление зерновой сделки было лучшим решением из всех возможных.

"Конечно, хотелось бы получить от нее больше, и зерно свободно поставлялось и из России тоже, особенно в те страны, которые в нем остро нуждаются. Но при всех прочих равных мы выбрали меньшее из зол", – высказался он.

Цеков указал на то, что Соединенные Штаты и европейские страны мешают поставкам российской сельхозпродукции на внешние рынки. Однако парламентарий отметил, что РФ не согласилась бы продлевать договоренности, если бы они не удовлетворяли ее интересы.

17 мая черноморская инициатива была продлена на 60 дней. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это случилось благодаря конструктивной деятельности России и Украины.

Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая подчеркнула, что российская сторона рассчитывает на устранение перекосов в осуществлении этой сделки. Вместе с этим дипломат отметила, что решение продлить договоренности поспособствуют укреплению мировой продовольственной безопасности.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил, что Москва одобрила продление зерновой сделки в связи с тем, что надеется на оперативное решение проблем, которые связаны с ее реализацией.

