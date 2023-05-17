Лавров заявил, что США "советуют" Армении выдворить российских военных и пограничников

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США вместе с союзниками пытаются убедить Армению отказаться от размещения на своей территории российской военной базы и пограничников. Об этом в интервью телеканалу "Царьград" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Знаю, что армянам <...> они (США. – Прим. ред.) говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность", – сказал министр.

Он назвал подобные действия откровенной провокацией, отметив, что они не имеют ничего общего с дипломатией. Лавров также напомнил, что Штаты часто бросают своих союзников, и привел в пример афганские власти, которые поддерживались Вашингтоном в течение 20 лет оккупации, а также президента Египта Хосни Мубарака.

Ранее президент Армении Никол Пашинян намекнул, что Ереван опасается давления за сотрудничество с Россией. Он пояснил, что Армения не хочет навредить отношениям с Россией, но санкции для нее являются красной линией, о чем ее представители заявляли неоднократно.

