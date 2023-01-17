Москалькова заявила, что не обсуждала обмен пленными с омбудсменом Украины

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не обсуждала вопрос обмена пленными с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Сообщения СМИ о подготовке новых обменов не соответствуют действительности, написала она в своем телеграм-канале.

"Удивлена распространившимися в СМИ и соцсетях публикациями о возможных обменах пленными между Россией и Украиной, в которых с киевской стороны фигурируют 800 человек, а с российской – 200. В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах", – подчеркнула Москалькова.

Она пояснила, что вопрос обмена пленными входит в компетенцию Минобороны РФ. При этом Москалькова отметила, что считает несправедливым обмен на таких неравных условиях.

Также омбудсмен затронула тему репатриации раненых военных. По словам Москальковой, эта процедура регулируется другими правовыми нормами, чем обмен пленными. Она уточнила, что одним из базовых документов в этой сфере является Женевская конвенция 1949 года.

11 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Она сообщила, что на встрече обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи для жителей обеих стран.



Появились новые кадры возвращения из плена российских военных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!