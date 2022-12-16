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Власти Венгрии поддержали вступление Украины в Евросоюз, при этом заявив, что не намерены терять связь с Россией. Об этом сообщил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

"Надеемся, как только это станет возможным... И странам-членам следует оказать давление на комиссию, чтобы ускорить этот процесс", – цитирует Орбана агентство Bloomberg.

Он также обратил внимание, что, несмотря на критику Украины в сторону Венгрии за продвижение интересов России в ЕС, власти продолжают поддерживать Киев во вступлении в сообщество. Позиция Венгрии в отношениях с РФ, по словам Орбана, основывается на идее связанности.

Советник премьер-министра Венгрии также добавил, что страна имеет положительное мнение о вступлении в ЕС Сербии.

Ранее ЕС предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в сообщество. С инициативой о наделении государства подобным правом выступил Совет Евросоюза.



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