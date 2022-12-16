Белый дом не видит признаков подготовки наступления России на Киев

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В США не обнаружили факторов, свидетельствующих о подготовке Москвы к наступлению на Киев. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев", – цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, Штаты продолжат пристальное наблюдение за обстановкой.

Ранее экс-госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил о наступлении момента для решения конфликта на Украине путем переговоров. При этом, по его словам, статус России как одной из крупнейших мировых держав не должен быть нарушен. Решение конфликта он видит в отступлении РФ с занятых ею территорий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выход статьи Киссинджера об украинском конфликте, сообщил, что в Кремле ознакомятся с материалом. По словам Пескова, опыт политика будет особенно востребован в сложившейся ситуации.

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