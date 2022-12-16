В Кремле с интересом ознакомятся со статьей Киссинджера – Песков

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Статья бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в журнале The Spectator о будущем отношений РФ и Украины и европейской безопасности вызывает у Кремля большой интерес, она обязательно будет изучена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом, пока, к сожалению, возможности такой не было", – сказал он.

По словам Пескова, талант, огромный политический опыт и экспертиза Киссинджера всегда востребованы.

"Особенно она востребована в таких острых ситуациях", – добавил представитель Кремля.

В августе Киссинджер заявил, что затягивание конфликта на Украине может привести к эскалации, поэтому его нужно завершить переговорами. Он также отметил, что страны Североатлантического альянса не должны идти на уступки России, чтобы Москва не получила никакой выгоды от спецоперации на Украине.

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