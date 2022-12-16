Переоснащение украинских авиационных бомб в "умные" не принесет пользы ВСУ

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Переделка украинских авиационных бомб в "умные боеприпасы" не принесет пользы ВСУ. Об этом военный эксперт Алексей Леонков рассказал в интервью РИА Новости.

"Переоснащение "классических" авиационных бомб на "умные" - процесс очень дорогостоящий и занимает большой временной отрезок", – заявил он.

Эксперт подчеркнул, что цена подобного боеприпаса увеличивается в несколько раз и может доходить до 30 тысяч долларов.

По словам Леонкова, оборудование, превращающее бомбу в "умный боеприпас" добавляет специальный блок вместо хвостового оперения. Бомба сможет лететь намного дольше за счет установленной инерциальной системы управления, в которой также установлены координаты.

Подобные улучшения недешевы и не подходят для массового выпуска, резюмировал эксперт.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщала, что США планируют поставить на Украину оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы".

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