Делегацию от РФ на саммите G20 встретили необычным баннером

Фото: SONNY TUMBELAKA/POOL/EPA/ТАСС

Российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" организаторы встретили баннером с обновленной картой РФ. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Издание приводит фотографию, на которой виден баннер в аэропорту Бали с изображением российской территории и надписью "Добро пожаловать на G20, Россия!". Помимо Крыма, на представленной карте можно заметить недавно вошедшие в состав РФ Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о попытке провокации в отношении главы ведомства Сергея Лаврова. По ее словам, в Камбодже женщина, которая выдавала себя за журналиста, зачем-то пыталась дотронуться телефоном до главы российской дипломатии.



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