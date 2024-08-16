Губернатор Орловской области назвал фейком информацию о ДРГ в Ливенском районе

Фото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade via AP

Информация о диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) в Ливенском районе Орловской области не соответствует действительности, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

"Сегодня опять очередная волна о том, что в Ливнах, в Ливенском районе рассылают сообщения якобы о том, что там обнаружили диверсионно-разведывательную группу. Мы перепроверили и вчера, и сегодня. Безусловно, это фейк", – заверил он.

14 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники над Ростовской и Орловской областями. Об этом сообщили местные власти в своих соцсетях.

Над Орловской областью были сбиты два вражеских дрона. При воздушной атаке также никто не пострадал.

