Забор на границе Финляндии с РФ строят с задержкой – СМИ

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Возведение ограждения на финско-российской границе задерживается. Об этом сообщает сеть региональных газет Uutissuomalainen.

"Пограничная охрана не сможет ввести тестовое ограждение в эксплуатацию до сентября", – отмечается в заявлении.

Планировалось, что данный участок сдадут в эксплуатацию в конце июня. Задержка случилась, поскольку установка системы наблюдения и юридическое оформление требуют большего количества времени, добавило издание.

До этого обозреватель Иида Халликайнен заявила, что забор на востоке Финляндии на границе с Россией больше напоминает садовое ограждение. По словам журналистки, финские пограничники представили 12 мая фотографию тестового участка пограничного заграждения, что вызвало недоумение у пользователей Twitter, которые сравнили его с "ограждением для детского сада" или "садовым заборчиком".

Забор вдоль границы с Россией планируется построить в течение 3–4 лет, стоимость проекта оценивается в 380 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Польша построит электронное заграждение на границе с Россией. Сооружение будет оснащено дневными и ночными камерами, а также датчиками движения.

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