Партия "Новые люди" предложила запретить стричь газон с 22 до 8 часов

Фото: 123RF/serhiibobyk

Депутаты от партии "Новые Люди" предложили запретить управляющим компаниям проводить шумные работы, в том числе косить газон, с 22 до 8 часов. Об этом сообщили во фракции радио КП.

Парламентарии указали, что сейчас в Уголовном кодексе России отсутствуют требования "закона о тишине". Однако, по их словам, местные жители стали чаще жаловаться на сильный шум от газонокосилок и других работ ранним утром, в том числе и в выходные дни.

"В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа, хотя никакой необходимости осуществлять указанные работы с раннего утра нет", – сказано в материалах к законопроекту.

Ранее сотрудников коммунальных служб призвали косить траву в определенные часы, чтобы не нарушать комфорт и покой жителей. Проведение работ не рекомендуется: в будние дни с 20:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни – с 22:00 до 10:00, а также ежедневно в обеденное время с 13:00 до 15:00.

