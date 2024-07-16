Мирошник назвал убийство российского бойца "Азовом" демонстрацией безнаказанности

Фото: телеграм-канал "РОДИОН_МИРОШНИК"

Видео расстрела боевиками "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) российского военного является демонстрацией ощущения безнаказанности, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Добивать раненых и безоружных – это практики живодеров <...>, а показывать эти подвиги окружающим – это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и международной крыши, обещанной западниками нацистам", – подчеркнул он, комментируя эту публикацию.

Дипломат также отметил, что Киев продолжает демонстративно игнорировать нормы международного гуманитарного права, прикрываясь западными спонсорами.

Он подчеркнул, что российская сторона будет добиваться начала международного расследования по всем эпизодам военных преступлений, которые совершались украинскими нацистами. Кроме того, Россия приложит усилия для привлечения к ответственности не только их исполнителей, но и тех, "кто демонстративно благословляет их на такие подвиги".

По словам Мирошника, это имеет значение для всей части человечества, которая еще не утратила гуманистические ориентиры. Посол по особым поручениям подчеркнул, что все виновные должны получить международную оценку и понести наказание.

"Другого варианта для них не будет", – резюмировал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, назвал бойцов националистического батальона фашистами. Он также сказал, что страна собирает доказательную базу по преступлениям киевского режима, в том числе совершенным "Азовом".

