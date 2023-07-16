Боец ВС РФ сообщил, что артиллеристы оперативно восстанавливают боевые машины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллеристы Вооруженных сил России (ВС РФ) в самые короткие сроки восстанавливают боевые орудия и машины, чтобы они могли почти всегда находится на передовой, сообщил РИА Новости боец c позывным Лемур.

Собеседник агентства уточнил, что восстанавливать приходится в основном технику, которая была повреждена в результате артиллерийских ударов противника по позициям РФ.

"Чаще сталкиваемся с последствиями ударов артиллерии противника, либо рядом либо прицельно, когда прицельно, то срабатывает боекомплект и машину уже не спасти. А когда рядом – артиллерийская установка получает осколочные повреждения", – рассказал боец.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в ходе спецоперации на Украине поразили склады боеприпасов трех украинских бригад. Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили шесть украинских беспилотников.

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