Гладков потребовал провести проверку после объявления о продаже системы РЭБ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал провести проверку после того, как на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений появилась информация о продаже системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая необходима для защиты приграничных районов.

В рамках совещания правительства, которое транслировалось во "ВКонтакте", Гладков рассказал, что во время своего визита в Мокрую Орловку обнаружил нераспакованную систему РЭБ в местной администрации. Глава региона высказал свое возмущение в связи с тем, что во время атак дронов власти села решили эвакуировать граждан вместо того, чтобы усилить их защиту с помощью нового оборудования.

После этого, как заявил губернатор, он увидел объявление о продаже одной из систем РЭБ, которая была передана населенным пунктам Белгородской области.

"Вот тот нераспакованный РЭБ, который я видел своими глазами, лежал в картоне. Он где? Из Мокрой Орловки", – указал глава региона.

Гладков предположил, что данная информация могла появиться в целях дискредитации работы муниципальных властей. Однако он не стал исключать, что отдельные лица могли попытаться нажиться на ситуации в регионе. В связи с этим в скором времени министр цифрового развития области Сергей Четвериков проверит все системы РЭБ в селах, подчеркнул Гладков.

"Мне нужно визуальное подтверждение всех единиц, где они находятся. Потом уже будем разбираться персонально", – заключил глава региона.

Ранее глава Белгородской области поручил местным администрациям ужесточить контроль за сохранностью автомобилей граждан в приграничных территориях и пресекать случаи мошеннического оформления компенсаций за мнимые повреждения транспортных средств от обстрелов.

Губернатор рассказал, что лично сталкивался с разговорами родственников, которые намеренно оставляли старые автомобили под возможные обстрелы, надеясь получить компенсацию за непригодный к использованию транспорт. В связи с этим он поручил организовать подомовые обходы с требованием обеспечить сохранность личного автотранспорта в гараже.

