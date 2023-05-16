Генерал ВСУ заявил, что Зеленский допустил серьезную ошибку при оценке мощи России

Фото: ru.wikipedia.org

Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, считая, что ВСУ смогут легко противостоять России, сообщил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, которого цитирует РИА Новости.

Он напомнил слова украинского лидера о том, что ВСУ "сломали хребет российской армии". По его словам, после слов Зеленского прошло больше года, а Россия "спокойно продолжает военные действия".

По мнению генерал-майора в отставке, главная ошибка украинского лидера состоит в том, что он неправильно оценил состояние российских вооруженных сил. Генерал считает, что это и стало причиной последующих неудач ВСУ на фронте.

При этом он не согласился с высказыванием президента Франции о геополитическом поражении Москвы. По его словам, во время таких критических ситуаций нельзя верить подобным политическим заявлениям, поскольку они не отражают реальность.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение". По мнению французского президента, на это указывает зависимость РФ от Китая, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО.