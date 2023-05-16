Политолог заявил, что Украина попадет в вассальную зависимость от США из-за долгов

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Если украинское государство продолжит существование, оно попадет в вассальную зависимость от США из-за многочисленных долгов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Данилу Гуреева.

Эксперт привел в пример ситуацию, в которой оказались СССР и Европа после Второй мировой войны из-за плана Маршала. По словам Гуреева, Москва долго рассчитывалась с долгом, а европейские государства были вынуждены расплачиваться "политическими очками, лояльностью".

"С Украиной происходит аналогичная ситуация. Вся американская помощь, оказываемая киевскому режиму, не является бесплатной. Украина, если продолжит существовать как государство, будет вынуждена выплачивать еще несколько десятков поколений долги, которые у нее накапливаются сегодня", – выразил мнение политолог.

При этом Киев столкнется с большими трудностями, так как не является платежеспособным, отметил Гуреев. В США осознают, что вложенные в Украину затраты вернутся не в денежном эквиваленте.

По мнению политолога, Штаты уже начали выкачивание ресурсов из Украины. Такие двусторонние отношения станут губительными для украинского народа в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительные 4,9 миллиарда долларов бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка. Предполагается, что средства будут доступны в сентябре этого года. В Госдепартаменте добавили, что США уже предоставили Украине 18 миллиардов долларов.