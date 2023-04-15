США выделят Украине дополнительные 4,9 млрд долларов бюджетной помощи

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Вашингтон выделит Киеву 4,9 миллиарда долларов бюджетной помощи. Это произойдет через механизмы Всемирного банка, заявил Госдепартамент США.

Согласно информации, данные средства окажутся доступны в сентябре этого года.

"Это финансирование, наряду с поддержкой ЕС, МВФ и других организаций, позволит правительству оказывать важнейшие услуги своим гражданам", – цитирует ведомство "Интерфакс".

Госдепартамент добавил, что США уже предоставили Украине 18 миллиардов долларов.

До этого сообщалось, что совет ЕС решил выделить один миллиард евро на передачу боеприпасов Украине до 31 мая. Также говорилось, что средства, которые пойдут на помощь украинской стороне, будут выделены из Европейского фонда мира.

Ранее США утвердили новый пакет военной помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов. Вашингтон выделит имущество на 500 миллионов долларов из наличия вооруженных сил страны. Еще 2,1 миллиарда передадут на новые закупки.

Канада подготовит новый пакет военной помощи Украине

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