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Президент Украины Владимир Зеленский попытается перейти все "красные линии", если увидит признаки неудачно развивающегося контрнаступления ВСУ, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Myśl Polska.

По данным издания, украинскому лидеру и его партнерам на Западе не нужно мирное урегулирование конфликта, поэтому Киев готовится к наступательной операции, которая приведет к ужесточению боев.

Автор статьи также считает, что украинские власти подталкивают мир к глобальной конфронтации.

Ранее политолог Александр Асафов предположил, что одна из целей европейского турне украинского президента заключалась в том, чтобы помешать спецпредставителю КНР Ли Хуэю продвинуть идею переговоров по Украине.

По его словам, президент Украины намерен добиться того, чтобы никто не начал обсуждать переговоры. Кроме того, считает политолог, Зеленскому было необходимо вернуть украинскую повестку в информационное пространство Запада.

Асафов также подчеркнул, что с помощью этой поездки украинский президент сможет "выклянчить" еще больше вооружений и денег.

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