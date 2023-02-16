В ГД назвали слова главы СНБО Украины о демонтаже России "больными фантазиями"

Фото: depositphotos/Aquir014b

Планы секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова по развалу России являются абсурдными. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT.

"Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов озвучивает абсурдные планы, но, видимо, эти больные фантазии призваны в его понимании скрасить ситуацию, которая сейчас складывается на Украине", – сообщил он.

По словам Белика, тактика Киева сосредоточена на том, чтобы произнести как можно больше "бредовых высказываний". Таким образом власти надеются охватить наибольшее число людей, которые поверят подобным словам.

Вместе с тем депутат обратил внимание, что демонтажу в настоящее время подвергается именно Украина.

Ранее Данилов заявил, что окончанием спецоперации на Украине станет государственный развал России. В противном случае, считает он, страна будет представлять угрозу не только для Украины, но и для всего мира.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!