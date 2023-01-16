ГБР Украины сообщило о раскрытии схемы хищения продуктов питания для ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили о преступной схеме масштабного хищения продуктов питания для украинской армии. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

По данным ГБР, группа злоумышленников перепродавала продукты питания, предназначенные для ВСУ.

"Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ГБР, за шесть месяцев 2022 года компания получила более 2 миллиардов гривен (54 миллионов долларов). В ходе обысков была изъята продукция, вес которой составляет более семи тонн. Ее вернут Вооруженным силам Украины.

Также у преступной группы были изъяты 4 миллиона гривен (109 тысяч долларов) в разной валюте. С целью возмещения ущерба силовые структуры конфисковали десятки автомобилей, на которых перевозились продукты.

Кроме того, один из злоумышленников подозревается в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее газета New York Times заявила, что украинская армия обескровлена, а запасы боеприпасов, которые поставляет Киеву Запад, истощились.

В статье говорится, что США не способны производить столько оружия, сколько нужно украинской армии, чтобы превзойти Россию на поле боя.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!