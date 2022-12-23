Потери ВСУ и нехватка боеприпасов загнали Киев в безвыходное положение – СМИ

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия обескровлена, а запасы боеприпасов, которые поставляет Киеву Запад, истощились, пишет газета New York Times.

"Тысячи убитых украинских солдат и истощение запасов боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, – такую цену заплатила украинская армия", – отмечают авторы материала.

В статье говорится, что США не способны производить столько оружия, сколько нужно украинской армии, чтобы превзойти Россию на поле боя.

"Украине будет сложно отвоевать огромные территории, которые она потеряла в этом году, а ударов ВСУ по российским базам и линиям снабжения недостаточно, чтобы выбить российских солдат из тех районов страны, где они сосредоточены", – говорится в статье.

Ранее в сенате конгресса США подтвердили проект бюджета страны на следующий финансовый год, объем которого оценивается в 1,7 триллиона долларов. В документе был указан пункт, согласно которому на экстренную поддержку Украины и союзников Вашингтона по НАТО будет выделено порядка 45 миллиардов долларов.

Также американская сторона собралась заняться обучением солдат ВСУ. Данную подготовку планируют организовать в начале будущего года. Предполагается, что США будут ежемесячно обучать по 500 бойцов ВСУ.

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