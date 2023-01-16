В МИД Болгарии опровергли информацию о поставке Украине Су-25

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Глава МИД Болгарии Николай Милков опроверг сведения о передаче Украине партии самолетов Су-25. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

"У меня нет такой информации, извините, я впервые слышу это", – отметил он.

Министерство иностранных дел страны готовит отдельное заявление относительно информации Bloomberg. В сообщении агентства, опубликованном накануне, сказано, что София продала 14 штурмовиков Су-25 советского производства странам НАТО для их дальнейшей передачи Киеву.

Ранее в посольстве РФ рассказали, к чему приведет отправка британских танков Украине. Представители отметили, что это станет причиной ужесточения конфликта на украинской территории. Также в дипмиссии подчеркнули, что такое поведение Лондона говорит о большей вовлеченности британской стороны в конфликт.

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