Кончаловский прокомментировал введенные против него санкции Зеленского

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что происходящее на Украине вызывает сожаление, отвечая на вопрос о санкциях, введенных против него президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал РИА Новости.

"У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил – я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине", – заявил он.

Режиссер подчеркнул, что, как бы ни было прискорбно, но в истории известны случаи ослепления огромных масс людей, "за которые им приходится жестоко расплачиваться". Кончаловский заявил, что верит в "неизбежное прозрение" людей, а народам "суждено быть вместе".

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел персональные санкции против 198 человек. Под ограничения подпали режиссер Андрей Кончаловский, телеведущая Ангелина Вовк, бывший посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, а также ряд российских военкоров и журналистов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!