ЕС отложит принятие девятого пакета санкций против РФ – СМИ

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Евросоюз, вероятно, отложит принятие девятого пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

По данным собеседника агентства, некоторые страны – члены ЕС настаивают на более жесткой позиции в вопросе прохода удобрений через европейские порты. Источник отметил, что против выступают Польша и три балтийские страны.

"Я не думаю, что это реально. Даже если лидеры договорятся на политическом уровне сегодня вечером, что, как мне кажется, сегодня маловероятно, то проект должен быть также изучен и доработан до юридического формата, что требует еще нескольких раундов переговоров со странами-членами", – считает источник.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны – члены Евросоюза не пришли к общему мнению по некоторым параметрам девятого пакета антироссийских санкций. По его словам, сомнения выразила Венгрия. Он выразил надежду, что страны ЕС придут к согласию по данному вопросу до конца дня, поскольку для принятия новых санкций требуется единогласное решение.



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