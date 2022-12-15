Сенатор Пушков предрек Германии стать новым "больным человеком" Европы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сенатор Алексей Пушков сообщил, что у ФРГ может оказаться недостаточно сил для сдерживания энергетического кризиса в стране и предрек государству значительные проблемы.

"С нынешней энергетической политикой Германия имеет все шансы стать новым "больным человеком" Европы", – цитирует Пушкова РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация о многомиллиардных расходах Германии для поддержания собственной системы энергетики. Сумма потраченных средств составила более 400 миллиардов евро. Однако, как отмечалось в материале, подобной суммы может оказаться недостаточно.

Ранее губернатор Калиниградской области Антон Алиханов сообщил, что граждане ФРГ начали переезжать в регион на зиму из-за высоких тарифов на ЖКХ в Германии. По его словам, аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде – это как один месяц в Дюссельдорфе.



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