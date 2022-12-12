Глава ЕК заявила, что газохранилища ЕС заполнены более чем на 90%

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Страны – члены Евросоюза будут в безопасности этой зимой, так так газохранилища заполнены более чем на 90%. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС справился с этой задачей быстрее, чем было запланировано. Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что следующая зима в Европе будет сложнее нынешней, так как Евросоюзу может не хватить 30 миллиардов кубометров газа.

"Мы можем к концу марта запустить (совместные закупки. – Прим. ред.). Для этого нам нужно как можно скорее получить мандат от стран – членов ЕС", – приводит слова главы Еврокомиссии ТАСС.

Ранее издание The Economist сообщило, что недельная смертность в Европе увеличится на 21% с декабря по февраль по сравнению с летом. Отмечалось, что при мягкой зиме смертность может превысить средний исторический показатель на 32 тысячи человек.

В случае сильных морозов в Европе ожидают дополнительные 335 тысяч смертей.



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