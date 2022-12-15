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Новости

17:04

Политика

США ввели экспортные ограничения против 9 структур РФ

Фото: depositphotos/eabff

США ввели экспортные ограничения против девяти российских структур. Об этом сообщает пресс-служба Минторга.

У Бюро промышленности и безопасности якобы не получилось проверить эти компании, так как эти действия предотвратило иностранное правительство.

Отмечается, что санкции коснутся компаний VIP Technology, Tavrida Microelectronics, "Академия безопасности бизнеса", Nuclin LLC, Intercom Ltd и других.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США могут включить в новый санкционный список несколько членов правительства России.

Кроме того, ограничения могут коснуться главы "Норникеля" Владимира Потанина. Санкции могут затронуть принадлежащие ему "Росбанк" и компанию "Интеррос".

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Сюжет: Санкции
политикаэкономика

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