Финские власти недооценили влияние санкций на экономику – эксперт

Фото: depositphotos/dnaumoid

Хельсинки недооценили влияние антироссийских санкций на национальную экономику, сообщил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов.

По его словам, товарооборот с Россией в будущем году может упасть до 4,5 миллиарда евро. Логинов напомнил, что правительство Финляндии неоднократно заявляло о намерении полностью прекратить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество с Москвой, а также ввести наиболее жесткие санкции.

По мнению эксперта, если завершить все переходные периоды по рестрикциям на химическую продукцию и нефтепродукты, это приведет к дальнейшему сокращению товарооборота.

"В случае если санкции не будут сняты, в следующем году он снизится до 4,5 миллиарда евро. Экспорт из России сохранится за счет поставок никеля, удобрений, комбикормов, фармацевтической продукции", – сказал торгпред.

Он отметил, что в таких условиях вряд ли можно говорить о скором возвращении к предыдущему уровню отношений. В то же время внутренний запрос на возобновление торговли сохраняется для многих отраслей и регионов Финляндии. Он выразил надежду, что осознание реальности заставит финляндскую сторону задуматься.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии заявил о необходимости продолжать сотрудничать с РФ. По его словам, это нужно хотя бы из-за общей границы протяженностью более тысячи километров.



Газ подорожал в Европе из-за прихода арктического антициклона – Bloomberg

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!