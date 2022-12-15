Новость о российской ракете насторожила британцев – СМИ

Фото: Минобороны РФ

Британская газета Daily Mail обратила внимание на то, что Россия загрузила межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении.

По словам автора статьи, учения проводятся с целью послать сигнал Западу. Он напомнил, что территория Великобритании находится в пределах досягаемости российского оружия.

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что ракету устанавливают в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Это занимает несколько часов.

Командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов отметил, что благодаря операции очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки, а РФ получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который может решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне.

Ранее китайское издание Baijiahao писало, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" способна поразить любой уголок мира, так как обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров.

Максимальная предельная скорость "Ярса" достигает 14 Махов, поэтому большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя.



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