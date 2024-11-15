Временное пребывание и право на работу украинцев в России могут ограничить

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На территории РФ могут предусмотреть ограничения на временное пребывание украинцев и их право на работу в стране. Документ размещен на официальном сайте проектов НПА.

"Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию РФ до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно", – уточняется в материале.

Желающим работать на территории РФ гражданам Украины нужно будет пройти процедуру дактилоскопии, а также медицинское обследование на наличие наркотиков, инфекционных заболеваний и ВИЧ.

При этом условия не распространяются на украинцев, вышедших из колоний, создающих угрозу нацбезопасности или тех, кто сообщил ложные сведения о себе, поясняется в проекте.

Ранее кабмин не поддержал запрет гражданам Украины получать в России статус самозанятого. С такой инициативой выступил сенатор Андрей Кутепов. Необходимость меры он объяснял недружественной политикой Киева в отношении Москвы.

В правительстве в ответ на это указали на введенный Владимиром Путиным для живущих в России украинцев статус постоянно проживающих иностранцев, который, в частности, защищает их от депортации или запрета на въезд, а также позволяет участвовать в программе переселения соотечественников на родину.