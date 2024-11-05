ТАСС: правительство не поддержало запрет украинцам получать в РФ статус самозанятого

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Правительство России не поддержало предложенный сенатором Андреем Кутеповым законопроект о статусе самозанятых для иностранцев, предложив доработать его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв к документу.

Так, в кабмине не согласились с инициативой сенатора лишить граждан Украины возможности зарегистрироваться в качестве самозанятых. Такую меру Кутепов объяснил недружественной политикой Киева в отношении Москвы.

В правительстве в ответ на это указали на введенный Владимиром Путиным для живущих в России украинцев статус постоянно проживающих иностранцев, который, в частности, защищает их от депортации или запрета на въезд, а также позволяет участвовать в программе переселения соотечественников на родину.

По данным МВД РФ, с начала года более 3,3 тысячи иностранцев, принимавших участие в спецоперации на Украине, получили российское гражданство.

К примеру, полицейские помогли гражданину из ближнего зарубежья составить заявление о приеме в российское гражданство, после чего в его отношении был установлен запрет на применение каких-либо мер принуждения, в том числе выдворения. Мужчине в родной стране грозило уголовное наказание за участие в конфликте на стороне России.