Писательница Афанасьева и журналист Ториев включены в реестр иноагентов

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Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов писательницу Веру Афанасьеву и журналиста Магомеда Ториева, следует из данных на сайте ведомства.

У обоих причинами стало распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также фейки, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

Кроме того, они выступали против СВО, а также публиковали для неограниченного круга лиц сообщения и материалы других иностранных агентов. Известно, что Ториев проживает сейчас за пределами России.

Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных.

Ранее иноагентами были признаны публицист Александр Архангельский, журналисты Александр Горбачев, Анна Зуева и Алексей Серегин.

До этого Минюст внес интернет-портал Astra в реестр иноагентов. Министерство сообщило, что портал распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой политике, а также создавал негативный образ ВС РФ и выступал против СВО.