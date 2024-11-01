Минюст РФ внес писателя Александра Архангельского в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Александр Архангельский признан в России иноагентом)

Министерство юстиции России внесло писателя и публициста Александра Архангельского и еще трех человек в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Архангельского внесли в реестр за распространение фейков о политике властей России на площадке, которая уже была признана иноагентом, и создание материалов других иноагентов. Он также выступал против спецоперации на Украине.

В список иноагентов также были добавлены журналисты Александр Горбачев, Анна Зуева и Алексей Серегин.

Горбачев распространял недостоверную информацию о действиях российских властей и армии. В его публикациях можно было найти материалы, созданные иностранными агентами. В своих работах он выражал несогласие с проведением СВО. В настоящее время он проживает за пределами России.

Зуева, по данным министерства, распространяла ложные сведения. Кроме того, она состоит в организациях, которые были включены в список иностранных агентов. Она не проживает в России.

Серегин также распространял ложные данные о политике властей страны. Он распространял фейки, которые были направлены на формирование негативного образа ВС РФ и выступал против СВО, участвовал в создании и распространении материалов, созданных другими иноагентами.

Тем временем ООО "Издательский дом "Новая глава" было исключено из реестра в связи с ликвидацией.

Ранее Минюст внес интернет-портал Astra в реестр иноагентов. Министерство сообщило, что портал распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой политике, а также создавал негативный образ ВС РФ и выступал против СВО. Создатель и главный редактор портала проживает за пределами России.