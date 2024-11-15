Отделение ВС РФ 10 дней отражало атаки превосходящих по численности ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские солдаты под командованием старшины Бадмы Дорджиева на протяжении десяти дней держали опорный пункт и отбивали атаки превосходящих по численности сил ВСУ, не допуская попадания в окружение, сообщили в Минобороны РФ.

"Проявляя мужество и героизм под непрекращающимся огневым воздействием украинских боевиков, старшина Дорджиев руководил обороной опорного пункта, лично действуя на самых сложных участках местности", – уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что российским бойцам удалось нанести заметный урон живой силе и вооружению противника, а также заставить его отступить.

Кроме того, ведомство рассказало о старшине первой статьи Евгении Шельтямове, минометный расчет которого поразил украинскую пехоту.

"Получив данные о скоплении сил противника, Евгений с расчетом скрытно выдвинулись на выполнение задачи. Умело выбрав огневую позицию и грамотно рассчитав координаты, старшина первой статьи Шельтямов отдал расчету команду на поражение боевиков", – подчеркнули в министерстве обороны.

Ранее стало известно, что разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев в течение трех недель в одиночку отбивался от атак украинских войск на запорожском направлении. Военный поделился, что после успешного штурма вражеского опорного пункта он остался один на позиции. ВСУ неоднократно атаковали опорник, и эвакуационной группе не удавалось помочь ему, так как все подступы обстреливались украинскими войсками.