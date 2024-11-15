WSJ: США не исключают увеличения своего ядерного арсенала в будущем

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В Вашингтоне не исключают возможности увеличения ядерного арсенала США в будущем, но решение об этом будет принимать уже следующий президент страны Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

"Если нынешняя тенденция продолжится, и ситуация будет развиваться в негативном ключе <...>, то может появиться необходимость увеличить число развернутых ядерных вооружений США в будущем", – рассказал газете высокопоставленный американский чиновник.

Он уточнил, что сейчас Россия "отказывается от контроля над вооружениями", а Китай и КНДР в то же время "наращивают свои мощности".

По данным газеты, доклад "о руководстве по применению ядерного оружия", направленный в конгресс США, содержит в себе пункты о том, что Вашингтону "может потребоваться адаптация своего ядерного потенциала, его структуры и размера". Отмечается, что Трампу после его инаугурации будут предложены несколько "готовых вариантов" усиления всех трех частей ядерной триады.

Ранее Владимир Путин заявил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины. По словам президента, теперь причиной для нанесения ядерного ответа может стать агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным. Также основанием станет критическая угроза суверенитету, включая угрозы обычным оружием.

До этого заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что Россия будет готова защищать свое существование с использованием ядерного оружия. Представители дипстейта США вряд ли хотят начала третьей мировой войны, подчеркнул политик. Тем не менее они почему-то уверены в том, "что русские никогда не перейдут определенной черты".

