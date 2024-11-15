Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером

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Избранный президент США Дональд Трамп провел первую встречу с зарубежным лидером с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря южноамериканского лидера Мануэля Адорни сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовал предприниматель Илон Маск, который в последнее время стал близким советником республиканца.

Детали встречи не раскрываются, однако источники сообщили американским СМИ, что встреча прошла хорошо, а Милей также пообщался с американскими инвесторами.

До этого американские СМИ сообщали, что Маск принял участие в телефонном разговоре Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским. Тогда журналисты отмечали, что участие Маска в беседе политиков может демонстрировать, насколько важную роль он сыграет в будущей администрации избранного президента США.

