В Совфеде прокомментировали требования Польши вернуть картины Пушкинского музея

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Требования Варшавы о возвращении картин, вывезенных из Польши во время Второй мировой войны, являются неправомерными. Об этом в беседе с RT заявил сенатор Совфеда Игорь Морозов.
По его словам, Польша не имеет права требовать что-то от России, особенно это касается итогов Второй мировой войны. Морозов добавил, что Советский Союз сделал все, чтобы у Польши "появилась новая территория за счет восточногерманских земель".
Сенатор подчеркнул, что СССР буквально спас Варшаву от голода, когда отправил туда эшелоны с провизией.
"И сегодня внуки тех поляков, которые выжили в невероятных условиях, при которых им не помогли ни Великобритания, ни США, вместе с англосаксами выступают против России, поддерживают Украину вооружением и военнослужащими в виде ЧВК. Польша после войны восстанавливалась за счет части репараций, переданных Советскому Союзу, и начало восстановления польской промышленности было опять частью великодушного отношения советского народа к нашим славянским братьям", – отметил Морозов.
Он также напомнил, что именно советские спецслужбы предотвратили теракт, который планировали совершить в Кракове. По его мнению, поляки должны быть на века благодарны за это.
Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что подобные требования Польши противоречат исторической правде. Они якобы создают угрозы искусственного противостояния двух народов.
Ранее министр культуры Петр Глиньской заявил, что польские власти направили российской стороне ноту о реституции семи объектов культуры, утерянных государством во время Второй мировой войны. По его словам, утраченные произведения были найдены в Пушкинском музее. Замминистра иностранных дел Петр Вавжик призвал РФ не ссылаться на то, что речь идет о ценностях, которые якобы принадлежат немецкому государству.
Россия дала ответ на требование Польши о возврате картин Пушкинского музея
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