РФ будет незеркально отвечать на блокировку своих загранучреждений в соцсетях – Захарова

15:40
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москва оставляет за собой право незеркально отвечать на блокировку страниц российских загранучреждений в западных социальных сетях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.
"У меня вопрос: вы как бы считаете, что мы не можем ответить незеркально? Можем, конечно, можем, будем, мы уже об этом говорили и предпринимали соответствующие шаги", – сказала она.
По словам Захаровой, западные социальные сети покорно выполняют задания своих хозяев, зачищая глобальное медиапространство от любых точек зрения, независимых от воли Соединенных Штатов. Она подчеркнула, что главным образом цензуре подвергаются российские ресурсы и официальные аккаунты.
"Сейчас уже покусились на государственные официальные ресурсы, дипломатические аккаунты, учетные записи российских ведомств, наших загранучреждений", – уточнила Захарова.
Она отметила, что чаще всего такие шаги предпринимает администрация YouTube, которая недавно удалила два брифинга официального представителя министерства иностранных дел России без объяснения причин.
"Можно предположить, что кто-то просто не хочет, чтобы наши подходы были представлены в свободном доступе", – добавила Захарова.
Ранее представитель МИД РФ сообщила, что аккаунт посольства России в Германии в соцсети Twitter заблокировали на неделю из-за цитаты министра иностранных дел России Сергея Лаврова о биолабораториях на Украине. Твит, из-за которого к аккаунту ограничили доступ, помечен как "нарушающий правила Twitter в отношении распространения ложной или вводящей в заблуждение информации".
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