Немцы раскритиковали главу ЕК за слова о "наказании" для РФ – СМИ

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Читатели немецкого издания Der Spiegel выступили с критикой после слов председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "мерах наказания для России".

До этого глава ЕК выступила перед депутатами Европарламента с предложением о сохранении антироссийских санкций. Фон дер Ляйен также добавила, что нынешние санкции – "самые строгие, какие видел когда-либо в своей истории весь мир". По ее словам, Европа одержит победу.

"Пока победой Европы не пахнет. Стоит только посмотреть на инфляцию и подумать, что нас ожидает зимой. Уже появились те, кто больше не хочет играть в эти игры", – поделился мнением один из читателей.

Другой же читатель заявил, что глава ЕК "страдает полной потерей связи с реальностью". Он добавил, что Евросоюзу необходимо было позаботиться о дипломатическом решении раньше. Заявления ЕС о РФ он назвал ложными.

Ранее журналист американского издания предположил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит рассказать европейцам правду об энергетическом кризисе, а также о том, что их ждет тяжелая зима. По его словам, фон дер Ляйен предстоит проверка лидерских качеств, потому что ей нужно восстановить доверие европейцев к властям.

Автор материала добавил, что это разделение издержек обернется тем, что ранее принятые решения придется отменить. ФРГ придется продлить работу атомных электростанций, так как ЕС важны "все до последнего" источники энергии, чтобы домохозяйства и заводы не остались без тепла.